Boef opent eigen fastfoodketen

Boef opent donderdag zijn eigen fastfoodketen, genaamd CHICK&CHEEZ. Dat maakt de 31-jarige artiest dinsdag bekend. “Ik ben zwaar liefhebber van zowel kip als kaas en ik heb het gecombineerd in mijn eigen keten”, schrijft Boef op Instagram.

De artiest schrijft dat de zaak in steden “door heel Nederland” gaat bezorgen. Vanaf donderdag zijn bij meer dan vijftig vestigingen de gerechten van CHICK&CHEEZ te koop. Het gaat om gedeelde winkels, in filialen van Johnny’s Burgers Company en O’Tacos. Volgend jaar opent Boef vier vestigingen in de Randstad.

Zelf bezorgt Boef ook een aantal bestellingen op de openingsdag. “En tuurlijk is het halal, duh”, verduidelijkt Boef.

Boef opent eigen fastfoodket

Boef kreeg de inspiratie voor zijn eigen fastfoodketen toen hij zijn eigen hamburger deelde op sociale media. De enthousiaste reacties op de zogeheten Boef Burger leidden uiteindelijk tot een tijdelijke samenwerking met Johnny’s Burger Company.