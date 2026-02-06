Premiere Van House Of Villains Soundos

BN’ers steunen Soundos na botsing in talkshow over vrouwonveiligheid

Tekst: Denise Delgado

06/02/2026

Comédienne Soundos El Ahmadi (44) krijgt veel steun vanuit de Nederlandse entertainmentwereld na haar stevige discussie in de Vlaamse talkshow ‘De Afspraak’. In de uitzending botste ze met presentator Bart Schols (51) over het onderwerp vrouwonveiligheid. Sindsdien spreken tal van BN’ers op social media hun steun voor Soundos uit.

Het programma deelde een fragment van het gesprek op Instagram. In de video plaatst Schols vraagtekens bij de ernst van het probleem, waarna Soundos fel reageert. Onder het fragment laten bekende Nederlanders als Chantal Janzen, Do, Tamara Elbaz en Anna Nooshin weten dat ze haar optreden waarderen.

‘We need more Soundos’

Zangeres Do reageert met ‘Hulde Soundos. We love you.’ Acteur Soy Kroon schrijft: ‘We need more Soundos.’ Chantal Janzen moedigt haar aan met: ‘En jij moet alsjeblieft nooit stil zijn.’ Veel andere reacties bestaan uit hartjes en korte steunbetuigingen.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Soundos El Ahmadi bevallen van tweede kindje

Ziek gênant

Tim Hofman kiest juist voor een uitgebreid bericht, gericht aan de presentator. Hij noemt de houding in het fragment ‘ziek gênant’ en verwijt Schols onder meer een betweterige toon en het verwarren van anekdotes met statistiek. Hij stelt dat dit, zeker vanuit die positie, schadelijk kan zijn.

Ook Edson da Graça mengt zich in de discussie met een steunende reactie voor Soundos. Daarnaast krijgt ze bijval van onder anderen Britt Scholte, Laura Ponticorvo, Ellemieke Vermolen en Michella Kox.

In de uitzending benadrukte Soundos dat veel vrouwen voortdurend rekening houden met hun veiligheid wanneer ze buiten zijn. Ze gaf ook aan het zat te zijn dat cijfers en statistieken volgens haar worden weggewoven om mannen die zich aangevallen voelen gerust te stellen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Halle Berry laat partner wachten op antwoord op huwelijksaanzoek
Dít is wanneer The Real Housewives van het Zuiden terugkeert
Eloise van Oranje blikt terug op jeugd in België: ‘Daar kon ik doen wat ik wilde’
Zien: William en Kate ontmoeten eerste vrouwelijke aartsbisschop

Uit andere media

Party Platenlabel Universal Aangeklaagd Om Oneerlijke Streaminginkomsten

Henk Westbroek over Henk Temming: ‘Dit komt nooit meer goed’

De vonken vliegen er weer ’s vanaf in een nieuwe ruzie tussen Henk Westbroek (73) en Henk Temming (74).
Vriendin Scheiding

Diandra: ‘Mijn kinderen weten niet dat de scheiding is veroorzaakt door de drugsverslaving van hun vader’

“Voor mijn kinderen is onze scheiding het gevolg van ‘te veel ruzie’. Dat verhaal vertel ik al twee jaar. De echte reden hou ik voor mezelf.” Diandra (45) beschermt haar zoons tegen een waarheid die volgens haar nu nog te zwaar is.
Weekend Jack van Gelder

Johan Derksen en Wilfred Genee doen boekje open over situatie Jack van Gelder

In Vandaag Inside spraken Tina Nijkamp en Johan Derksen over de situatie rondom Jack van Gelder in De Oranjezomer en De Oranjewinter.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise