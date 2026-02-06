BN’ers steunen Soundos na botsing in talkshow over vrouwonveiligheid

Tekst: Denise Delgado

Comédienne Soundos El Ahmadi (44) krijgt veel steun vanuit de Nederlandse entertainmentwereld na haar stevige discussie in de Vlaamse talkshow ‘De Afspraak’. In de uitzending botste ze met presentator Bart Schols (51) over het onderwerp vrouwonveiligheid. Sindsdien spreken tal van BN’ers op social media hun steun voor Soundos uit.

Het programma deelde een fragment van het gesprek op Instagram. In de video plaatst Schols vraagtekens bij de ernst van het probleem, waarna Soundos fel reageert. Onder het fragment laten bekende Nederlanders als Chantal Janzen, Do, Tamara Elbaz en Anna Nooshin weten dat ze haar optreden waarderen.

‘We need more Soundos’

Zangeres Do reageert met ‘Hulde Soundos. We love you.’ Acteur Soy Kroon schrijft: ‘We need more Soundos.’ Chantal Janzen moedigt haar aan met: ‘En jij moet alsjeblieft nooit stil zijn.’ Veel andere reacties bestaan uit hartjes en korte steunbetuigingen.

Ziek gênant

Tim Hofman kiest juist voor een uitgebreid bericht, gericht aan de presentator. Hij noemt de houding in het fragment ‘ziek gênant’ en verwijt Schols onder meer een betweterige toon en het verwarren van anekdotes met statistiek. Hij stelt dat dit, zeker vanuit die positie, schadelijk kan zijn.

Ook Edson da Graça mengt zich in de discussie met een steunende reactie voor Soundos. Daarnaast krijgt ze bijval van onder anderen Britt Scholte, Laura Ponticorvo, Ellemieke Vermolen en Michella Kox.

In de uitzending benadrukte Soundos dat veel vrouwen voortdurend rekening houden met hun veiligheid wanneer ze buiten zijn. Ze gaf ook aan het zat te zijn dat cijfers en statistieken volgens haar worden weggewoven om mannen die zich aangevallen voelen gerust te stellen.

BEELD: ANP