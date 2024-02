Soy Kroon over eigen voorstelling: ‘De eerste vijf minuten sta je te trillen en daarna ga je ervoor’

Volop complimenten voor Johnny Kraaijkamp en Soy Kroon na afloop van hun voorstelling Kraaij & Kroon – Papadag Bestaat Niet. Johnny noemt wat hij en Soy doen ’caneel’, een combinatie van cabaret en toneel.

Het is een voorstelling vol sketches en liedjes, uiteraard met de nodige humor. Albert Verlinde vindt de samenwerking van Kraaij en Kroon heel leuk. ’De oude en nieuwe generatie naast elkaar op het toneel.’ Xandra Brood, de schoonmoeder van Soy, vond het vooraf heel spannend. ’Ik heb het namelijk nog niet gezien.’ Ook Soy had het spannend gevonden, zo vertelde hij na afloop. ’De eerste vijf minuten sta je te trillen en daarna ga je ervoor.’ Linda Wagenmakers vond de voorstelling hilarisch en Hans Klok zag zichzelf ineens op het podium. ’Het is natuurlijk heel eervol als je gepersifleerd wordt.’

Nieuw duo: Johnny Kraaijkamp en Soy Kroon.

Erik de Vogel en Caroline De Bruijn.

Hans Klok poseert samen met actrice Henriëtte Tol.

Dorian Bindels genoot van de voorstelling met zijn vriendin Bertrie Wierenga.