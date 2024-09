BLØF brengt eerste single in twee jaar tijd uit

BLØF heeft donderdag voor het eerst in ruim twee jaar tijd een nieuwe single uitgebracht. Het lied heet Levenslang.

“We hadden deze zomer weer zin om de studio in te gaan en een nieuw liedje op te nemen”, zegt de Zeeuwse band over het nummer, dat is gemaakt met producer en zanger Benny Sings. “Het leverde een fris geluid op wat goed past bij, naar we hopen, een mooie nazomer.”

De groep geeft op 20, 21 en 22 november concerten in Rotterdam Ahoy genaamd BLØF & Vrienden. “We kijken er bijzonder naar uit”, aldus BLØF.