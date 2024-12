Bauers doneren 25.000 euro aan weeshuis in Zimbabwe

Frans Bauer en zijn gezin hebben 25.000 euro gedoneerd aan een kinderweeshuis in Zimbabwe. Dat deelt Stichting Weeshuis Emerald Hill, die zeer dankbaar is voor de donatie van de Bauers.

De familie Bauer wilde aan het einde van dit jaar, waarin het gezin na twintig jaar weer te zien was in de realityserie De Bauers – 20 jaar later, “iets terugdoen”. Daarom organiseerde de familie in Nederland een kerstdiner voor eenzame ouderen. Verder van huis werd besloten geld te doneren aan een weeshuis in Zimbabwe.

De bijdrage van Bauer en zijn gezin heeft volgens Stichting Weeshuis Emerald Hill gezorgd voor vernieuwde energievoorziening bij het weeshuis in Zimbabwe. Zo hoeven kinderen niet langer te studeren bij kaarslicht.