Bart Ettekoven in het geheim getrouwd

Shownieuws-deskundige Bart Ettekoven en zijn vriend Dennis zijn in het huwelijk getreden. De ceremonie vond zondag in het geheim plaats in Diemen, heeft het paar maandag via sociale media onthuld.

“Wat een bijzondere dag. Om nooit meer te vergeten. Zoveel liefde van jullie allemaal”, schrijft Dennis bij twee foto’s van de ceremonie.

Shownieuws-collega Patty Brard was een van de aanwezigen en moet er naar eigen zeggen nog van bijkomen. Het huwelijk was namelijk een verrassing voor de genodigden.

“We waren gisteren zelf tien jaar getrouwd, wilden uit eten met zijn tweetjes maar Bart Ettekoven gaf een feestje en stond erop dat wij ook zouden komen!”, kijkt ze terug op Instagram. Volgens Brard was het feest “een onwisbare herinnering”. “Wat een eer en wat heerlijk om dit mee te hebben mogen maken!”