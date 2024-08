AVROTROS gaat geen aangifte doen om diskwalificatie Joost Klein

AVROTROS gaat niet alsnog een zaak maken van de vermeend onterechte diskwalificatie van Joost Klein tijdens het afgelopen Eurovisie Songfestival. Dat laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten naar aanleiding van een open brief van advocaat Gerard Spong in de Volkskrant.

Spong schreef dat het “zonder meer een smadelijke aantijging” is dat songfestivalorganisator EBU, ondanks dat er volgens het Zweedse Openbaar Ministerie geen of onvoldoende bewijs is, blijft volhouden dat Joost Klein “een diskwalificatiewaardig feit zou hebben gepleegd”. AVROTROS zou daarom volgens hem aangifte van smaad kunnen doen.

“Wat gedaan is kunnen we niet terugdraaien. We zijn er ook niet op uit om hier beter of rijker van te worden”, reageert AVROTROS, die binnenkort met de EBU in gesprek gaat. Daarin staat de diskwalificatie van Klein centraal en wil de omroep ook alle bezwaren over de gang van zaken achter de schermen bespreken. “We willen dat zaken niet alleen voor Nederland maar ook voor andere landen beter worden geregeld. Daar moeten we uit zien te komen.”

Toezegging

Een aangifte zal daarom ook niet helpen, denkt AVROTROS. “We zijn een publieke omroep. We zijn in eerste instantie op aarde om Nederland te verrijken met de juiste content en het songfestival zien we met name als iets wat Nederland bij elkaar brengt. Dus we willen het ook graag. Alleen we moeten het wel verantwoord vinden. Dat vinden we nu niet langer als je kijkt naar hoe het de afgelopen editie is gegaan.”

AVROTROS hoopt dat het gesprek met de EBU vertrouwen geeft voor een volgende deelname. “Als dat niet gebeurt, gaan we onze positie heroverwegen. We hebben natuurlijk vanaf het begin aan duidelijk gemaakt dat er echt dingen moeten veranderen willen we er volgend jaar bij zijn. Het hangt echt van het gesprek af en van de toezegging van de EBU om tot een besluit te kunnen komen om wel mee te doen.”

Publieke discussie

De Zweedse aanklager maakte vorige week bekend dat het strafrechtelijk onderzoek naar Klein is gestaakt wegens gebrek aan bewijs. De artiest mocht in mei niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival na een aanvaring met een cameravrouw. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. De EBU en AVROTROS zijn het oneens over de vraag of er afspraken zijn gemaakt om Klein niet backstage te filmen voor en na zijn optredens.

De EBU laat weten geen “publieke discussie” aan te willen gaan over wat er is gebeurd tussen Klein en de vrouw die hem beschuldigt van bedreiging. De Europese omroepenkoepel zegt dat ze niet op de hoogte waren van afspraken om hem backstage niet te filmen. AVROTROS claimt dat die afspraken er wel waren.