Art Rooijakkers over opvallende overstap naar Talpa: wil niet in comfortzone blijven

Art Rooijakkers heeft best even moeten nadenken voordat hij de overstap van RTL naar Talpa Network maakte. Nieuws van de Dag, het nieuwe programma dat Rooijakkers over de streep trok, gaat maandag van start. “Ik krijg energie van zo’n stap, meer dan wanneer ik in mijn comfortzone blijf. Zo steek ik in elkaar”, zegt hij tegen het ANP.

Rooijakkers presenteert het programma afwisselend met Malou Petter, voorheen presentatrice van het NOS Journaal. Zij bijt het spits af op 6 januari. “Het gaf me wel duidelijkheid over de richting van het programma toen ik hoorde dat zij de andere presentator werd”, zegt Rooijakkers. “Het gaf me gelijk vertrouwen: dit wordt een serieus programma.”

De 50-jarige presentator had bij zijn vorige werkgever RTL een gespreid bedje met succesvolle programma’s als Expeditie Robinson en B&B Vol Liefde. “Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik had een mooi programmapakket, dus waarom zou ik dat opgeven?” zegt hij. “Maar ik bleef er maar steeds aan denken, als een soort kiezeltje in je schoen.” Voor Rooijakkers bleven de nieuwsprogramma’s, die hij in het begin van zijn carrière en nu met zijn radioprogramma bij BNR nog steeds maakt, lonken. “Ik haal daar veel voldoening uit. Uiteindelijk dacht ik: ik doe het gewoon.”

Geen garantie op succes

Dat het tijdslot van Nieuws van de Dag, iedere werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur, geen garantie biedt, blijkt wel uit het verleden. Voorgangers als GoedNieuws Vandaag waren geen succes. “Natuurlijk is dat heel spannend, want garantie op succes is er blijkbaar niet”, zegt Rooijakkers daarover. Het nieuwe programma is een samenwerking tussen Hart van Nederland en De Telegraaf. “Ik geloof wel in de slagkracht van die twee samen. En toen ik Wie is de Mol? presenteerde, zat ik ook op een soort troon. Toen ben ik ook naar RTL gegaan: op zoek naar een nieuwe uitdaging in plaats van comfortabel blijven zitten.”

Meer thuis

Een andere reden voor Rooijakkers om te stoppen met Expeditie Robinson en B&B Vol Liefde, is zijn familie. Hij is net getrouwd met zijn vrouw Karlijn en heeft twee dochters uit een eerdere relatie. “Ik vind het in deze levensfase fijn om meer thuis te zijn, minder lang op reis te zijn zoals voor Expeditie Robinson. Misschien trek ik over een jaar wel de haren uit mijn kop, zo van: wat heb ik gedaan? Maar dat zie ik dan wel. Voor nu voelt dit goed.”