Armin van Buuren zit beter in zijn vel: ‘Ik begin het steeds meer te leren’

Armin van Buuren weet steeds beter een goede balans te vinden tussen werk en privé. Sinds de dj minder toert, heeft hij meer tijd voor andere dingen en zit hij veel beter in zijn vel, vertelt hij aan het ANP.

“Ik heb net 3,5 week vakantie gehad. Ik begin het steeds meer te leren”, lacht de 47-jarige Van Buuren, die een aantal jaar geleden tegen een burn-out aan zat. “Ik heb nu een balans tussen muziek maken aan de ene kant en toeren aan de andere kant. Daardoor kan ik meer uitrusten, meer sporten en gezonder leven. En ik heb ook echt ‘qualitytime’ met mijn gezin.”

Helemaal stoppen met optreden zou Van Buuren niet kunnen. “Ik zou niet kunnen produceren, muziek maken of radio maken als ik niet ook die muziek op een dansvloer zie werken. Ik kan het één niet los van het ander zien. Een voetballer moet ook trainen, maar die gaat niet trainen als hij geen wedstrijden mag spelen. Nou, dat geldt voor mij ook een beetje zo. Ik moet wel echt af en toe de muziek voelen die ik in de studio maak. Dus daarom zal ik ook nooit helemaal stoppen.”

Rare projecten

Van Buuren kiest tegenwoordig meer zijn momenten, gaat hij verder. “Ik merk ook dat mijn sets beter worden als ik niet veertien keer achterelkaar op Ibiza sta, maar vijf keer. Ik ben meer gefocust als ik niet elke week exact hetzelfde doe, maar gewoon mezelf opnieuw blijf uitvinden. En zo houd je het ook voor jezelf een beetje leuk. Hoe langer ik in het vak zit, hoe meer ik me realiseer dat het zo ontzettend belangrijk is om jezelf te blijven uitdagen.”

Nieuwsgierigheid

De dj doet dat niet alleen in zijn sets of zijn radioshow A State of Trance, maar ook op andere gebieden. “Ik heb steeds meer vrijheid om echt te doen wat mijn hart me ingeeft. Ik ben steeds meer rare projecten aan het doen. Gewoon om te kijken, puur uit nieuwsgierigheid.”