Arie Boomsma gaat podcast zelf maken: ‘Meer in eigen hand’

Arie Boomsma heeft besloten zijn podcast Over Routines zelf te gaan maken, in plaats van met een producent. De fitnessondernemer maakte zijn podcast over routines en rituelen van met name bekende Nederlanders altijd samen met mediabedrijf De Stroom.

“Ik wilde de podcast zelf gaan doen, in plaats van met een producent”, zegt Boomsma op Instagram over het feit dat er al even geen nieuwe aflevering meer is geweest. “Meer in eigen hand. En daar heb ik even tijd voor nodig.”

De podcast komt “zeer binnenkort” weer terug, belooft hij. “Kleiner team, nog dichter erop. Voor die overgang heb ik nog even wat tijd nodig.”