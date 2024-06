Anouk Smulders opgenomen in ziekenhuis

Anouk Smulders heeft behoorlijk veel pech. De presentatrice laat weten al een week in het ziekenhuis te liggen.

Op Instagram deelt Smulders meer over de situatie. Twee maanden geleden viel ze van de trap. Deze klap ving ze op met haar voet en elleboog. Hier had Anouk een tijd geen last van, maar toch bleek het mis te gaan.

“Maandagavond kwam ik thuis met een ‘tennisbal’ op mijn elleboog. Bizar”, schrijft ze. “Slapen was in mijn ogen belangrijker maandagavond. Dus dinsdag was het spoedzorg, had gelijk een rittenkaart te pakken. Koorts, ontsteking, bacterie, opname en een operatie. Een volle bingokaart”, gaat ze verder.

Momenteel ligt de presentatrice nog steeds in het ziekenhuis. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen, hopelijk snel naar huis”, schrijft ze.