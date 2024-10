Anouk geeft extra concert in Ziggo Dome

Anouk geeft volgend jaar niet één, maar twee optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanwege de grote vraag naar kaarten is er na haar concert op 2 september een show op 4 september toegevoegd, meldt concertorganisator MOJO.

De kaartverkoop voor de show op 2 september begon vrijdag om 10.00 uur. De kaartverkoop voor het extra concert is inmiddels begonnen.

Tijdens de shows zingt Anouk haar grote hits, maar ook nummers van haar nieuwe album SET THIS THING ON FIRE, dat begin volgend jaar verschijnt.

De zangeres stond dit jaar drie keer in de Ziggo Dome, met haar Deena & Jim-concerten.