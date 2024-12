Anita Meyer wil nog niet met pensioen

Anita Meyer is nog niet klaar voor haar pensioen, maar rustiger aan doet ze het wel. In haar carrière heeft ze immers elke uithoek van het land al gezien, dus tegenwoordig is ze een stuk selectiever tegen welke optredens ze ja zegt, vertelt ze deze week in Weekend. “Op een gegeven moment dacht ik: ik ga toch wat minder doen, wat meer genieten.”

Met pensioen gaan? Anita Meyer moet er nog niet aan denken, bekent ze in Weekend. “Ik vind zo af en toe optreden nog gewoon leuk. Ik doe meestal alleen besloten evenementen, zodat het nog een beetje behapbaar is. Niet van die grote dingen meer.” Door heel Nederland rijden voor optredens zit er dus niet meer in. “Mijn gezondheid is nog goed, maar ik heb mijn hele leven al door het land gereden. Op een gegeven moment dacht ik: ik ga toch wat minder doen, wat meer genieten. Die tijd is nu zo’n beetje aangebroken.”

Lees ook: Anita Meyer kan nu lachen om Passion-blunder

Ontroerend

Anita mag dan al jaren in het vak zitten, er is één ding dat haar telkens weer raakt. “Mensen die al ik weet niet hoe lang fan zijn en naar me toekomen, die altijd vooraan staan. Dat is best ontroerend.”

Lees het hele interview met Anita Meyer, waarin ze onder meer vertelt over haar relatie met Martin, in Weekend nummer 52. In deze editie staan ook het showbizzjaaroverzicht en diverse interviews met onder meer Daphne Deckers, Ben Cramer en Beau van Erven Dorens. Let op: Weekend nummer 52 ligt vanaf deze dinsdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.