André van Duin arriveert per boot bij Televizier-Gala

André van Duin en Janny van der Heijden zijn donderdagavond per boot bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gearriveerd. Het tweetal kan donderdagavond de eerste Gouden Televizier-Ring voor Omroep MAX in de wacht slepen, voor hun programma Denkend aan Holland. Hierin reizen zij per boot door Nederland.

“Het leek ons leuk om met de boot aan te komen”, stelt Van Duin voor de camera van De Telegraaf. “We zijn vandaag overal langs geweest om mensen te activeren. We hebben brievenbussen gevuld met reclamefolders: stem op ons!”

Van Duin krijgt sowieso de Gouden Televizier Oeuvre-Ring uitgereikt, als vijfde persoon in de geschiedenis. “Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, ik wist niet eens dat hij bestond”, aldus de komiek. Hij kreeg wel woensdagavond na de bekendmaking van de oeuvreprijs een appbericht van Linda de Mol, die de onderscheiding eerder kreeg. “Ze appte: hartelijk gefeliciteerd, welkom bij de club”, aldus Van Duin.