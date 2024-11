André Hazes neemt paar dagen rust: ‘In mijn eentje’

André Hazes is naar het Spaanse Jávea afgereisd om rust te nemen, nadat hij bij zijn laatste twee clubshows merkte dat hij last van zijn keel had. “In Nederland blijven werkt dan niet altijd in mijn voordeel”, aldus de 30-jarige zanger in een videobericht op Instagram Stories.

Jaren geleden kickte Hazes ook af in het Spaanse dorp. “Dit is mijn rustplek. Ik wil gewoon even lekker rust”, zegt hij, nadat hij eerder veel vragen kreeg waar hij precies was.

Het tripje van Hazes naar Spanje duurt niet lang. “Ik moet vrijdag alweer spelen, dus ik ben gewoon woensdag alweer terug.” Maar eerst is Hazes “lekker twee daagjes” op zichzelf. “In mijn eentje, helemaal niks.”