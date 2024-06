‘Ali B gaat openlijk spreken tijdens rechtszaak’

Ali B zal tijdens zijn zedenzaak volgende week “openlijk spreken”. Dat zei advocaat Natacha Harlequin, die sinds kort bij het juridisch team van de rapper hoort, dinsdagavond in Shownieuws.

Harlequin vertelde dat ze onlangs door Ali B is gevraagd of ze hem wil bijstaan. Sindsdien hebben ze elkaar vaker gesproken en ontmoet. Volgens de advocaat gaat het “heel erg goed” met Ali B. “En daar was ik best wel verbaasd over.”

Ze vindt de rapper “heel strijdbaar, heel open”. Volgens haar zal Ali B volgende week niet alleen openlijk spreken, maar staat hij ook de pers te woord.

De zaak tegen Ali B dient volgende week woensdag en donderdag bij de rechtbank in Haarlem. De rapper wordt vervolgd voor twee verkrachtingen. Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat hij ook wordt vervolgd voor aanranding.