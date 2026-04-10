Prinses Ariane viert 19e verjaardag: zó doet ze dat

Prinses Ariane

10/04/2026

Prinses Ariane is vrijdag 19 jaar geworden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst viert de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar verjaardag in huiselijke kring.

Afgelopen zomer rondde Ariane haar Internationaal Baccalaureaat af aan het United World College Adriatic in Italië. Daarvoor volgde ze vier jaar onderwijs aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Studiekeuze

Na het behalen van haar diploma koos Ariane ervoor om nog niet meteen aan een studie te beginnen. Net als haar zussen neemt ze eerst een tussenjaar. Hoe ze dat jaar invult, houdt de Rijksvoorlichtingsdienst privé. Ook over haar plannen voor daarna is nog niets bekendgemaakt.

Amsterdam City Swim

De prinses liet zich het afgelopen jaar wel meerdere keren in het openbaar zien. Zo deed ze mee aan de Amsterdam City Swim voor ALS en was ze samen met Máxima aanwezig om de Oranjeleeuwinnen aan te moedigen tijdens het EK. Bekijk de video hieronder!

