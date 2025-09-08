Prinses Ariane trotseert grachtenwater voor Stichting ALS

Prinses Ariane dook gisteren de Amsterdamse grachten in voor het goede doel. De jonge prinses nam deel aan het zwemevenement Amsterdam City Swim om geld op te halen voor de Stichting ALS.

Onderweg werd prinses Ariane aangemoedigd door haar ouders, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Amsterdam City Swim voor ALS

Tijdens het evenement zwom Ariane ongeveer vijftig minuten door de grachten voordat ze de finish bereikte. Ze ontving na afloop haar medaille voor deelname aan de City Swim. Ariane was door haar badmuts, wetsuit en zwembril bijna onherkenbaar. Dat is te zien op beelden van Blauw Bloed.

Aanmoedigingen van haar ouders

Op de kant waren haar ouders zichtbaar trots. Koningin Máxima riep naar haar dochter: ‘Kom op, Ariane’, terwijl Koning Willem-Alexander de beelden filmde. Even later reageerde Ariane zelf: ‘Ik dacht dat ik al verder was’.

Succesvolle inzameling

Volgens NU.nl heeft Ariane inmiddels 1.950 euro opgehaald met haar deelname. Onder andere haar neef Claus-Casimir doneerde een bedrag. Alle deelnemers aan de City Swim hebben samen meer dan 1,7 miljoen euro ingezameld. De opbrengsten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS.

Positieve reacties voor prinses Ariane

Onder de Instagram posts van Blauw Bloed stromen de positieve reacties binnen. Het valt kijkers op dat de koning en koningin net zo trots zijn als elke andere ouder zou zijn. Ook denken mensen terug aan 2012. Toen sprong koningin Máxima voor het goede doel de Amsterdamse grachten in.

