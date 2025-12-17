Kamer wil openheid over privébezit en gelijke belasting voor koninklijk huis
17/12/2025
De Tweede Kamer schaart zich achter plannen voor meer openheid over het privébezit van het koninklijk huis. Ook wil een meerderheid dat uitkeringsgerechtigde leden voortaan dezelfde belastingen betalen als andere Nederlanders. Voor dat laatste is een grondwetswijziging nodig.
Het kabinet krijgt opdracht met concrete voorstellen te komen. SP’er Sandra Beckerman wijst op Spanje als voorbeeld voor vermogensopenbaarmaking. GroenLinks-PvdA’er Laura Bromet zet door met een nieuwe motie over belastinggelijkheid, nadat eerdere oproepen niet zijn uitgevoerd.
Lees ook: Kamer: Koning moet ook belasting betalen
Transparantie over privébezit
Sandra Beckerman pleit voor een expliciete transparantieplicht rond de privébezittingen van de koninklijke familie. Volgens het Kamerlid laat Spanje zien dat dit uitvoerbaar is. De Kamer wil dat het kabinet uitwerkt wat, hoe vaak en op welke manier openbaar gemaakt wordt.
Gelijke belasting voor royals
Laura Bromet schrijft dat eerdere moties om leden van het koninklijk huis belasting te laten betalen niet zijn opgevolgd. Daarom dient de fractie opnieuw een motie in om belastinggelijkheid vast te leggen. Omdat het om uitkeringsgerechtigde leden gaat, is aanpassing van de grondwet noodzakelijk.
Lees ook: Het Britse koningshuis geeft minder geld uit
Uitkering koppelen aan cao-lonen
Daarnaast wil de Kamer dat de uitkering van de koning minder hard oploopt. De jaarlijkse stijging moet gelijk worden getrokken met de cao-loonontwikkeling, zodat de groei voorspelbaar en gematigder is.
Vervolgstappen
Het kabinet moet nu met voorstellen komen die de transparantieplicht, de belastinggelijkheid en de aanpassing van de uitkeringssystematiek juridisch en praktisch borgen. Daarna volgt behandeling in de Kamer en, waar nodig, het grondwetstraject.
Bekijk ook:
BEELD: ANP
Via: Royalty-Online
LEES OOK
Uit andere media
Marion Pauw in rouw
Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’
Saskia: ‘Mijn lichaam schreeuwt om tintelingen en liefkozingen’
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken