Kamer wil openheid over privébezit en gelijke belasting voor koninklijk huis

Tekst: Denise Delgado

17/12/2025

De Tweede Kamer schaart zich achter plannen voor meer openheid over het privébezit van het koninklijk huis. Ook wil een meerderheid dat uitkeringsgerechtigde leden voortaan dezelfde belastingen betalen als andere Nederlanders. Voor dat laatste is een grondwetswijziging nodig.

Het kabinet krijgt opdracht met concrete voorstellen te komen. SP’er Sandra Beckerman wijst op Spanje als voorbeeld voor vermogensopenbaarmaking. GroenLinks-PvdA’er Laura Bromet zet door met een nieuwe motie over belastinggelijkheid, nadat eerdere oproepen niet zijn uitgevoerd.

Transparantie over privébezit

Sandra Beckerman pleit voor een expliciete transparantieplicht rond de privébezittingen van de koninklijke familie. Volgens het Kamerlid laat Spanje zien dat dit uitvoerbaar is. De Kamer wil dat het kabinet uitwerkt wat, hoe vaak en op welke manier openbaar gemaakt wordt.

Gelijke belasting voor royals

Laura Bromet schrijft dat eerdere moties om leden van het koninklijk huis belasting te laten betalen niet zijn opgevolgd. Daarom dient de fractie opnieuw een motie in om belastinggelijkheid vast te leggen. Omdat het om uitkeringsgerechtigde leden gaat, is aanpassing van de grondwet noodzakelijk.

Uitkering koppelen aan cao-lonen

Daarnaast wil de Kamer dat de uitkering van de koning minder hard oploopt. De jaarlijkse stijging moet gelijk worden getrokken met de cao-loonontwikkeling, zodat de groei voorspelbaar en gematigder is.

Vervolgstappen

Het kabinet moet nu met voorstellen komen die de transparantieplicht, de belastinggelijkheid en de aanpassing van de uitkeringssystematiek juridisch en praktisch borgen. Daarna volgt behandeling in de Kamer en, waar nodig, het grondwets­traject.

