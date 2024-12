Ellen Callebout zat niet te wachten op De Verhulstjes: ‘Ik vluchtte af en toe weg’

De realityserie van de familie Verhulst is niet compleet zonder Ellen Callebout. Maar de vrouw van Gert Verhulst zat in eerste instantie helemaal niet te wachten op een cameraploeg over de vloer.

Na zes seizoenen van De Verhulstjes kunnen kijkers zich een aflevering zonder Ellen niet voorstellen. Al was zij de enige van het gezin van vier dat in eerste instantie niet mee wilde doen. “Ik stond daar zeker niet voor te springen, voor zo’n reeks. De andere Verhulstjes zijn opgegroeid in de media en ze hebben er een fulltime job in, ik niet”, zegt ze tegen De Telegraaf. “Maar de rest was zo enthousiast. Wie ben ik dan om nee te zeggen. Gaandeweg ben ik me meer op mijn gemak gaan voelen en me minder gaan verstoppen.”

De cameraploeg kent ze nu zo goed, dat het bijna als familie voelt. Dat is terug te zien op de beelden. “Ik denk dat ik misschien wel wat meer ben opengebloeid. Het eerste seizoen was tijdens de coronaperiode, toen we allemaal thuis waren. Toen vluchtte ik af en toe wel weg van die camera. Ik bleef niet te lang aan tafel zitten, maar ging dan naar de keuken. Maar ondertussen maken we dit al zes seizoenen met bijna dezelfde ploeg. We kennen die equipe zo goed dat het bijna een deel van de familie is. Daardoor voel ik me wel beter in mijn element, denk ik.”

Gestopt met werken

Ellen en Gert ontmoetten elkaar toen hij in haar restaurant over de vloer kwam. Na twee jaar waren ze allebei vrijgezel en sloeg de vonk over. Voor hem heeft ze het restaurant opgegeven om fulltime huisvrouw te worden. Tegen de meeste aanbiedingen, waaronder tv-programma’s, zegt Ellen nee. “Ik ben gestopt met werken voor ons gezin. Dan is het niet de bedoeling om nu mijn agenda vol te proppen met andere dingen. Ik leef met heel veel liefde en plezier naar Gert zijn agenda.”

Al was die keuze niet makkelijk. “Als je relatie spaak loopt omdat je gewoon te weinig tijd hebt samen, dan moet je kunnen zeggen: ‘Ik ga mijn ego aan de kant zetten en ik ga huisvrouw worden.’ Daar kan ik gerust mee leven. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Het zwarte gat is nooit gekomen.”