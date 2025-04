Voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer is zwanger

Tekst: Redactie Weekend

Klaasje Meijer is in verwachting van haar eerste kind. Dat deelt de voormalig K3-zangeres dinsdag in een bericht op Instagram. Meijer is sinds vorig jaar getrouwd met haar partner, advocaat Max van Geest.

“Vol verwondering in verwachting”, schrijft Klaasje bij een foto waarop ze gekleed in een rode jurk bij de zee staat en haar buik vasthoudt. Meijer deelt niet wanneer zij en haar man de baby verwachten.

Regen van felicitaties

Onder de foto wordt de 30-jarige Meijer gefeliciteerd, onder anderen door Kristel Verbeke, een van de drie originele zangeressen van K3. “Er is niets mooier dan mama worden.. Geniet lieve schatten!”, schrijft ze. Ook Ben Saunders, Bas Smit en Nicolette van Dam feliciteren de zangeres.