Zangeres Anastacia viert jubileum met show volgend jaar in AFAS Live

Tekst: Denise Delgado

20/10/2025

Anastacia (57) treedt volgend jaar op in Nederland. Op 29 september staat het popicoon op het podium van AFAS Live in Amsterdam. Dat maakte organisator MOJO maandag bekend.

Grootste hits

Het concert maakt deel uit van haar Not That Kind 25th Anniversary Tour, die onlangs werd verlengd. De tournee bracht haar het afgelopen jaar langs 64 steden wereldwijd, waarbij ze haar grootste hits ten gehore bracht.

Anastacia is bekend van nummers als ‘I’m Outta Love‘, ‘Paid My Dues‘ en ‘Left Outside Alone‘. Vorig jaar trad ze voor het laatst in Nederland op, met een betoverend concert in de tuin van Paleis Soestdijk.

Kaartverkoop start binnenkort

De kaartverkoop voor het AFAS Live-optreden start op 24 oktober. Fans van het eerste uur kunnen zich opmaken voor een avond vol klassiekers en onvergetelijke momenten met de zangeres die wereldwijd miljoenen harten veroverde.

