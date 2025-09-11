Shorts: Whoopi's Wonderful World Of Animation 2025 Tribeca Festival

Whoopi Goldberg blijft werken: ‘Moet rekeningen betalen’

Tekst: Denise Delgado

11/09/2025

We kennen Whoopi Goldberg natuurlijk van klassiekers als ‘Sister Act’ en ‘The Color Purple’. De inmiddels 69-jarige actrice en Oscarwinnares denkt voorlopig echter nog niet aan stoppen. In gesprek met ‘Entertainment Tonight’ vertelt ze dat pensioen er simpelweg niet in zit. “Ik moet de rekeningen blijven betalen, schatje.”

Financieel niet sterk

Whoopi legt uit dat ze financieel niet zo sterk staat als velen misschien denken. Dat heeft volgens haar onder meer te maken met haar huwelijken. Ze stapte drie keer in het huwelijksbootje, maar hield er geen grote buffer aan over.

Lees ook: Whoopi Goldberg positief getest op corona

Van 1973 tot 1979 was ze getrouwd met Alvin Martin, daarna met cameraman David Claessen (1986-1988). Haar laatste huwelijk was met Lyle Trachtenberg, dat in 1995 eindigde. Sindsdien koos de actrice ervoor single te blijven.

Jong oma

Samen met Alvin kreeg ze op 17-jarige leeftijd haar enige dochter, Alex. Toen Alex zelf 16 was, beviel zij van haar eerste kind. Daarmee werd Whoopi al op haar 34e oma.

Whoopi Goldberg Celebrates The Oscars Season With Her Whoopi Prosecco
Whoopi Goldberg samen met 52-jarige dochter Alex

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

William Rutten over bijzondere shoot met Herman van Veen
Charles en Harry eindelijk herenigd maar ontmoeting ‘duurde minder dan een uur’
Weduwe Lidewij ontroerd bij onthulling standbeeld Paul van Vliet
Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Uit andere media

Weekend B&B Vol Liefde

Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Woensdagavond om 21.30 uur werd de reünie van B&B Vol Liefde uitgezonden. De deelnemers blikten onder leiding van Leonie ter Braak terug op hun ervaringen en vertelden hoe het hen na het programma is vergaan.
Party B&B Vol Liefde

Dit gebeurde op de reünie van B&B Vol Liefde

Woensdagavond om 21.30 uur kwam de reünie van B&B Vol Liefde op Videoland. De deelnemers blikten samen met Leonie ter Braak terug op hun avontuur en vertellen hoe het hen is vergaan na het programma. Er kwamen zowel oude liefdes als nieuwe verhoudingen voorbij.
Vriendin 8 tips om van je thuiswerkplek een gezellige en productieve omgeving te creëren

Dit is waarom het belangrijk is om een eigen werkplek te maken

Tegenwoordig werken we bijna allemaal deels vanuit huis. Wat een beste aanwinst kan zijn. Het scheelt reistijd, je bent thuis wanneer de boodschappen worden bezorgd en je staat niet in de file. Maar wie aan de keukentafel gaat zitten werken omdat dat nou eenmaal ‘zo gezellig’ is, doet zichzelf toch te kort. Het hebben van een eigen werkplek in huis heeft namelijk flink wat voordelen.
Sante Vrouwenhanden Met Nagellak

Dit stofje in nagellak is vanaf nu verboden (en wie weet heb jij het nog in huis)

Ben jij in het bezit van een flinke nagellakverzameling? Dan kan het zomaar zijn dat je potjes hebt waarin TPO zit. En dit stofje mag vanaf september 2025 in de hele EU niet meer verkocht worden.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise