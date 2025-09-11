Whoopi Goldberg blijft werken: ‘Moet rekeningen betalen’

Tekst: Denise Delgado

We kennen Whoopi Goldberg natuurlijk van klassiekers als ‘Sister Act’ en ‘The Color Purple’. De inmiddels 69-jarige actrice en Oscarwinnares denkt voorlopig echter nog niet aan stoppen. In gesprek met ‘Entertainment Tonight’ vertelt ze dat pensioen er simpelweg niet in zit. “Ik moet de rekeningen blijven betalen, schatje.”

Financieel niet sterk

Whoopi legt uit dat ze financieel niet zo sterk staat als velen misschien denken. Dat heeft volgens haar onder meer te maken met haar huwelijken. Ze stapte drie keer in het huwelijksbootje, maar hield er geen grote buffer aan over.

Van 1973 tot 1979 was ze getrouwd met Alvin Martin, daarna met cameraman David Claessen (1986-1988). Haar laatste huwelijk was met Lyle Trachtenberg, dat in 1995 eindigde. Sindsdien koos de actrice ervoor single te blijven.

Jong oma

Samen met Alvin kreeg ze op 17-jarige leeftijd haar enige dochter, Alex. Toen Alex zelf 16 was, beviel zij van haar eerste kind. Daarmee werd Whoopi al op haar 34e oma.

Whoopi Goldberg samen met 52-jarige dochter Alex

BEELD: GETTY IMAGES