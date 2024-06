Sean ‘Diddy’ Combs haalt al zijn berichten van Instagram af

Sean ‘Diddy’ Combs heeft zaterdag zijn berichten op Instagram verwijderd. De rapper heeft vooralsnog alleen zijn profieltekst en foto intact gelaten. Daar is nog een oproep te zien om naar zijn nieuwste album te luisteren.

De 54-jarige rapper raakte onlangs in opspraak nadat online een video verscheen waarop te zien is hoe hij in 2016 zijn ex-vriendin Cassie Ventura mishandelt in de gang van een hotel. Naar aanleiding daarvan plaatste Combs een excuusvideo, maar die is inmiddels ook niet meer te zien.

De Amerikaanse justitie zou ondertussen ook een zaak voorbereiden tegen de rapper. Op basis van bronnen meldde CNN eind vorige maand dat de rechtszaak mogelijk een gevolg is van de huiszoeking die in maart bij Combs werd gedaan. Dat had te maken met een onderzoek naar Combs om betrokkenheid bij mensenhandel voor seks. Eerder lag hij ook al onder vuur om meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik.

In de biografie van Combs op Instagram staat ook nog een link naar zijn pagina op Threads, de Instagram-app waar gebruikers voornamelijk teksten kunnen delen in plaats van foto’s. Zijn berichten daar heeft Combs vooralsnog niet verwijderd. Ook op X zijn zijn berichten nog te zien.