Rapper Lil Nas X voorlopig vast na aanvallen politieagent

Tekst: Denise Delgado

De Amerikaanse rapper Lil Nas X (26) zit voorlopig vast tot maandag. Hij werd gearresteerd omdat hij een agent zou hebben aangevallen. Dat meldt TMZ vrijdag.

Borgsom nog vast te stellen

TMZ schrijft dat een rechter de borgsom voor de rapper moet vaststellen, maar dat pas maandag zal gebeuren. Door de aard van de aanklacht, het zou gaan om een aanval op een agent, volgt automatisch een zitting bij de rechtbank. Daardoor kan Lil Nas X niet, zoals bij lichtere overtredingen vaak gebeurt, na het betalen van een boete worden vrijgelaten.

Lil Nas X bij het Met Gala in 2023.

In onderbroek en cowboylaarzen

De politie wilde hem aanvankelijk aanhouden omdat hij slechts gekleed in een onderbroek en cowboylaarzen door Los Angeles liep. Uiteindelijk zou hij zelfs die kleding hebben uitgetrokken. Ook bracht de artiest naar verluidt enige tijd door in het ziekenhuis, mogelijk in verband met drugsgebruik.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES