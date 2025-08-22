36th Annual Glaad Media Awards Lil Nas X

Rapper Lil Nas X voorlopig vast na aanvallen politieagent

Tekst: Denise Delgado

22/08/2025

De Amerikaanse rapper Lil Nas X (26) zit voorlopig vast tot maandag. Hij werd gearresteerd omdat hij een agent zou hebben aangevallen. Dat meldt TMZ vrijdag.

Borgsom nog vast te stellen

TMZ schrijft dat een rechter de borgsom voor de rapper moet vaststellen, maar dat pas maandag zal gebeuren. Door de aard van de aanklacht, het zou gaan om een aanval op een agent, volgt automatisch een zitting bij de rechtbank. Daardoor kan Lil Nas X niet, zoals bij lichtere overtredingen vaak gebeurt, na het betalen van een boete worden vrijgelaten.

The 2023 Met Gala Celebrating "karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" Arrivals
Lil Nas X bij het Met Gala in 2023.

In onderbroek en cowboylaarzen

De politie wilde hem aanvankelijk aanhouden omdat hij slechts gekleed in een onderbroek en cowboylaarzen door Los Angeles liep. Uiteindelijk zou hij zelfs die kleding hebben uitgetrokken. Ook bracht de artiest naar verluidt enige tijd door in het ziekenhuis, mogelijk in verband met drugsgebruik.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Victoria Koblenko roept mannen op zich uit te spreken over femicide
Glennis Grace scoort rol in nieuw seizoen Videoland-serie Sleepers
Hans Kazàn over breuk zoon Steven en Jamie Kames: ‘Deur voor niemand dicht’
Rob Kemps en Stephanie Klaver trouwen dit weekend

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise