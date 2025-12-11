"johnny English Strikes Again" New York Screening mr bean

Mr. Bean heeft 'een hekel aan Mr. Bean'

Tekst: Denise Delgado

11/12/2025

Rowan Atkinson (70) is geen groot fan van een van zijn bekendste creaties, Mr. Bean. De Britse acteur zei dat tijdens een vertoning van zijn Netflix-serie Man vs. Baby in Londen. Dat meldt ‘Deadline’.

Tijdens het gesprek liet Rowan weinig aan duidelijkheid te wensen over. Hij benadrukte dat hij het personage wél waardeert als rol, maar hem niet om zich heen wil hebben. De opmerkingen kwamen terwijl hij terugblikte op de erfenis van Bean.

Niet met Bean aan tafel

‘Ik heb een hekel aan Mr. Bean als persoon, ik zou zeker nooit met hem willen dineren’, zei Rowan. Met die bekentenis zette de acteur meteen de toon: waardering voor het werk, maar duidelijke afstand tot de maniertjes van zijn alter ego.

Rowan Atkinson In Mr. Bean's Holiday
Rowan Atkinson In Mr. Bean’s Holiday

Kinderachtig egoïsme

‘Tegelijkertijd vind ik hem als personage leuk, omdat hij misschien een beetje is zoals ik toen ik tien jaar oud was; dat soort kinderachtig egoïsme en dingen op een ietwat excentrieke manier uitwerken. Maar alsnog zou ik hem niet in mijn huis willen hebben.’ Met die nuancering schetst de acteur hoe de charme van Bean schuilt in zijn kinderlijke blik, zonder dat hij die in het echte leven wil verdragen.

Wereldwijd fenomeen

Mr. Bean was in 1990 voor het eerst te zien in het Verenigd Koninkrijk en groeide uit tot een wereldwijd bekend figuur. De oorspronkelijke serie liep tot en met 1995; later volgden een animatieserie en meerdere films over het personage.

