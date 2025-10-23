2025 Duftstars In Duesseldorf Khloe Kardashian

Khloé Kardashian heeft al drie jaar geen seks: ‘Geen naaktfoto’s’

Tekst: Denise Delgado

23/10/2025

Khloé Kardashian (41) laat in de nieuwste aflevering van ‘The Kardashians’ weten dat ze al drie jaar geen seks heeft gehad. In een openhartig gesprek met haar zus Kourtney (46) vertelt ze dat intimiteit momenteel geen prioriteit voor haar is.

Geen naaktfoto’s

Hoewel haar vriendinnen haar niet geloofden, hield Khloé voet bij stuk. “Er is niemand met wie ik app of wiens nummer ik heb. Ik heb geen naaktfoto’s,” voegde ze eraan toe.

Diegene moet heel bijzonder zijn

“Mijn kinderen en mijn werk staan op nummer één,” zegt Khloé. “Niet dat ik zeg dat ik ga wachten tot ze twintig jaar zijn, maar ik denk dat je echt heel bijzonder moet zijn wil ik nog iemand aan mijn leven toevoegen met wie ik mijn tijd moet delen, naast mijn kinderen.”

Lees ook: Khloé Kardashian verwelkomt tweede kindje

Vriendschap met ex

De realityster sprak eerder al over haar keuze om geen nieuwe relatie te beginnen na haar breuk met ex Tristan Thompson (34). Khloé en Tristan, die samen twee kinderen hebben, True (7) en Tatum (3), hadden tussen 2016 en 2021 een knipperlichtrelatie, die uiteindelijk definitief strandde na meerdere overspelincidenten.

Hoewel ze geen nieuwe liefde in haar leven heeft, onderhoudt Khloé nog altijd een warme band met haar ex. “Tristan en ik hebben een geweldige vriendschapsband,” zei ze eerder. Bekijk hieronder een video van Khloe met haar kinderen:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @KHLOEKARDASHIAN

