Katy Perry opgewonden voor de lancering richting de ruimte

“Het is de eerste keer dat alleen vrouwen de ruimte ingaan. Ik ben zo opgewonden voor deze lancering,” vertelt Katy. “Ik heb vandaag meer liefde gevoeld dan ooit tevoren. Je weet pas hoeveel liefde je in je hebt, op de dag dat je wordt gelanceerd,” gaat ze enthousiast verder.

Je kent het wel: scrollen op Instagram en ineens zie je ze weer voorbijkomen — jaloersmakende foto’s van helderblauwe of zachtgroene zeeën waarin je zó wilt duiken. Maar waarom zijn sommige zeeën zó prachtig turquoise, terwijl de Noordzee eerder donkergrijs of bruin oogt? En waar moet je zijn voor dat tropische paradijsgevoel?

Planten kweken, maar niet te veel poespas? Deze tuinkas van Lidl is compact, betaalbaar en precies wat je nodig hebt als je een beetje groen geluk in je tuin (of op je balkon) wilt brengen. En hij is nú in de aanbieding.

Petra Laseur is op 85-jarige leeftijd overleden. Haar zoon Andreas Oerlemans heeft aan het ANP laten weten dat de actrice in de nacht van donderdag op vrijdag vredig is gestorven in haar Amsterdamse woning.

Eloise van Oranje (22) vierde zaterdag het éénjarig bestaan van haar vintage kledingwinkel My Lima Lima. Prinses Laurentien (58) was er uiteraard bij in Den Haag om samen met haar dochter deze bijzondere mijlpaal te markeren.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

