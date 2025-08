Jessie J opnieuw opgenomen in ziekenhuis na operatie

Zangeres Jessie J (37) ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele weken nadat ze geopereerd werd vanwege borstkanker. In haar Instagram Stories vertelt ze dat ze plotseling weer terug was op de afdeling waar ze eerder lag

Geen bloedprop

‘Zes weken na de operatie ben ik terug op dezelfde afdeling. Niet verwacht of gepland’, begint ze in haar Instagram-verhaal. In eerste instantie werd er gedacht aan een bloedprop in haar longen. Zo zou ze daar symptomen van hebben. Na wat testen blijkt dat Jessie een infectie heeft opgelopen. ‘Het is gelukkig geen bloedprop. Ze hebben veel tests gedaan en daaruit bleek dat ik een infectie heb en een beetje vocht in mijn longen.’

‘Het is lastig om in te ademen,’ schrijft ze openhartig. Toch besloot Jessie het ziekenhuis op eigen verzoek te verlaten: ‘Ik haat het om in het ziekenhuis te zijn.’

Borstkanker

De Britse zangeres maakte in juni bekend dat ze borstkanker heeft. Ze werd nog diezelfde maand geopereerd. In een later bericht vertelt ze hoe zwaar het herstel haar valt: ‘Het fysieke herstel verloopt verre van vlot of gemakkelijk, en mentaal is het de zwaarste periode voor me geweest.’

Carrièreplannen

De combinatie van herstel, het moederschap en haar carrièreplannen maakt het er niet makkelijker op. ‘En het was frustrerend om mijn carrièreplannen voor dit jaar te moeten wijzigen, na zo hard gewerkt te hebben om mijn doel te bereiken en er zo enthousiast over te zijn. Maar zo is het leven.’

