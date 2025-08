Jason Momoa neemt na zes jaar afscheid van zijn baard

Tekst: Denise Delgado

Voor het eerst in zes jaar heeft Jason Momoa (45) zijn baard afgeschoren. In een video op Instagram is te zien hoe de Hawaiiaanse acteur zijn gezichtshaar verwijdert.

Dune-filmserie

Dat Jason zijn baard afscheert, is een voorbereiding op zijn terugkeer in het volgende deel van de ‘Dune‘-filmreeks.

‘Ik heb me zes jaar niet geschoren, en hier zijn we weer’, begint Jason onder de video terwijl de tondeuse over zijn kin zoemt. ‘Verdomme, ik haat het,’ grapt hij om het resultaat. De laatste keer dat Jason een gladgeschoren gezicht had, was tijdens de opnames van de eerste ‘Dune‘-film uit 2021. In het tweede deel, ‘Dune: Part Two‘, was hij niet te zien, maar in ‘Dune: Part Three‘ keert hij weer terug als Duncan Idaho, de loyale mentor van hoofdpersonage Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Bekijk hieronder de video die Momoa op Instagram plaatste.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @prideofgypsies