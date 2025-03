Halle Berry omarmt de overgang: ‘Plicht om dit te vieren’

Tekst: Denise Delgado

Halle Berry (58) ziet de overgang als een moment om te vieren. In de podcast ‘The Tamsen Show’ vertelt de actrice dat ze op 21 maart officieel in de overgang is, omdat ze dan twaalf maanden geen menstruatie heeft gehad.

Mijlpaal

Om deze fase te markeren, organiseert Halle een shiesta—een term die ze zelf heeft bedacht voor een viering speciaal voor vrouwen in de overgang. “Wanneer een vrouw zich realiseert dat ze in de overgang zit — je weet wel, 365 dagen zonder menstruatie, dan is het haar plicht om dit te vieren, zoals we elke andere mijlpaal in ons leven vieren.”

De actrice geeft toe dat ze lange tijd dacht dat de overgang haar voorbij zou gaan. “Ik had het idee dat ik, zolang ik gezond at, bewoog en mijn welzijn vooropstelde, de overgang misschien wel zou kunnen overslaan,” deelt ze openhartig. “Maar uiteindelijk hoort het er gewoon bij.”

Halle is nog altijd actief en succesvol in de filmwereld. Onlangs verscheen de film The Union, waarin ze de hoofdrol speelt naast Mark Wahlberg. Daarnaast blijft ze zich ook richten op andere projecten, zoals haar werk als producent en regisseur. Berry heeft twee kinderen: dochter Nahla (15) en zoon Maceo (9), die ze kreeg uit haar eerdere relaties.

BEELD: GETTY IMAGES