David Bowie

BBC geeft kijkje in het Berlijnse leven David Bowie met nieuwe docu

Tekst: Denise Delgado

01/10/2025

De BBC werkt aan een nieuwe documentaire over David Bowie. Dat melden internationale media. De negentig minuten durende film focust op zijn Berlijnse periode in de jaren zeventig.

Een nieuw begin in Berlijn

In 1976 trok David zich terug uit de schijnwerpers en verhuisde hij naar Berlijn om zijn cocaïneverslaving te overwinnen en zijn muzikale carrière opnieuw vorm te geven. De documentaire, voorlopig getiteld Bowie in Berlijn, bevat uniek archiefmateriaal en gesprekken met vier vrouwen die destijds een belangrijke rol in zijn leven speelden, onder wie Romy Haag. De nu 77-jarige Romy, van Nederlandse komaf, had in 1976 een relatie met de zanger.

David Bowie
Rockster David Bowie en model Iman tijdens het gala in het Metropolitan Museum of Art in New York op 3 december 1990.

Première in 2026

De regie ligt in handen van Francis Whately, bekend van eerdere David Bowie-documentaires. Louis Theroux treedt op als uitvoerend producent. De documentaire wordt in het najaar van 2026 verwacht, al is een exacte releasedatum nog niet bekend.

