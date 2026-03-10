Arnold Schwarzenegger keert terug als Conan

Tekst: Denise Delgado

Arnold Schwarzenegger (78) kruipt opnieuw in de huid van Conan the Barbarian. Amerikaanse vakmedia melden dat er een nieuwe film in ontwikkeling is met de titel King Conan, met Christopher McQuarrie als schrijver en regisseur.

McQuarrie aan het roer

McQuarrie is bekend als (mede)maker van meerdere Mission: Impossible-films en wordt nu gekoppeld aan de terugkeer van Conan. De productie ligt bij 20th Century Studios (via de berichtgeving in de vakpers).

Doorbraakrol

De eerste Conan the Barbarian verscheen in 1982 en betekende de grote doorbraak van Schwarzenegger als filmster. In 1984 volgde Conan the Destroyer. Later kwam er in 2011 een reboot met Jason Momoa in de hoofdrol.

Arnold als Conan The Barbarian in 1982

Arnold hint op meer klassiekers

Schwarzenegger liet zich dit weekend tijdens het Arnold Sports Festival ook uit over andere mogelijke terugkeerprojecten. Hij noemde onder meer gesprekken rond Predator en een mogelijke comeback als John Matrix uit Commando.

BEELD: ANP/GETTY IMAGES