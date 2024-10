Ariana Grande had moeite met berichtgeving over liefdesleven

Ariana Grande noemt het “teleurstellend” dat nog steeds veel mensen “het slechtste” verhaal geloven over de reden van haar scheiding van haar ex-man Dalton Gomez. Al die negativiteit wordt volgens haar door “onbetrouwbare” tabloids aangewakkerd, vertelt de zangeres en actrice in een interview met Vanity Fair over haar aanstaande film Wicked.

“Natuurlijk heb ik veel veranderingen in mijn leven meegemaakt tijdens de opnames van deze film”, geeft de 31-jarige Grande toe. “Voor veel andere mensen die eraan werkten geldt dat ook. We zijn twee jaar bezig geweest. Dus ik begrijp natuurlijk waarom het een kluif was voor de roddelbladen om iets te creëren waarmee ze hun rekeningen konden betalen.”

Het liefdesleven van Grande werd vorig jaar breed uitgemeten in de Amerikaanse pers. Haar huwelijk met Gomez eindigde en vrijwel tegelijkertijd werd duidelijk dat ze datet met Ethan Slater, die ze ontmoette op de set van Wicked. Ook hij was kort daarvoor door een scheiding gegaan. Veel roddelbladen speculeerden vervolgens dat hun romance de reden was voor beide scheidingen.

“Het meest teleurstellende was dat zoveel mensen de slechtste versie ervan geloofden”, aldus Grande. “Dat was absoluut een zware tijd.”