Alec Stephen Baldwin Auto Ongeluk

Alec en Stephen Baldwin betrokken bij auto-ongeluk

Tekst: Denise Delgado

14/10/2025

Het was even flink schrikken voor de Baldwin-broers! Alec (67) en Stephen (59) raakten maandag betrokken bij een auto-ongeluk in The Hamptons, net buiten New York, toen hun voertuig tegen een boom botste. Gelukkig raakten de acteurs niet ernstig gewond en konden ze op eigen kracht uit de auto stappen. Dat meldt ‘People’.

Vrachtwagen zo groot als een walvis

Alec zat achter het stuur van het voertuig, een Range Rover van zijn vrouw Hilaria, toen het misging. Dit gebeurde kort nadat de broers een bezoek hadden gebracht aan het Hamptons International Film Festival. In een video op Instagram laat Alec weten dat het goed met hem gaat. “Een man sneed me de weg af met zijn vrachtwagen. Een enorme vuilniswagen, zo groot als een walvis. Om hem te ontwijken, reed ik tegen een dikke boom,” vertelt hij met een paar zichtbare schrammen op zijn gezicht.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Rechtszaak tegen Alec Baldwin gaat definitief door

De acteur bedankt in het filmpje de politie en feliciteert het festivalteam. “Ik wil iedereen van het filmfestival feliciteren en de politie bedanken dat ze er waren. Ik heb de auto van mijn vrouw verpletterd, daar voel ik me erg slecht over, maar ik ben oké en mijn broer is ook oké,” besluit Alec nuchter.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ALEXBALDWININSTA

LEES OOK

Katja Schuurman ziet woongroep wel zitten
Stanley Tucci speelt de hoofdrol in déze nieuwe film
Maxime Meiland: ‘Tv is niet mijn wereld’
Taylor Swift in de wolken met succes van nieuw album

Uit andere media

Party Jan Smit Beste Zangers

Jan Smit zingt met déze artiest een duet in ‘Beste Zangers’

Het wordt een bijzondere avond voor de fans van ‘Beste Zangers’. Aanstaande zaterdag is de grote finale van het populaire muziekprogramma te zien, waarin traditiegetrouw de artiesten elkaar verrassen met duetten. Maar dit keer is er iets extra speciaals aan de hand: ook presentator Jan Smit stapt het podium op om mee te zingen.
Weekend Graham Norton Show London

Graham Norton verklapt eindelijk zijn slechtste gast: ‘Was een hel’

Graham Norton heeft in de loop der jaren talloze wereldberoemde sterren op zijn rode bank gehad. Sinds 2007 presenteert de populaire Britse talkshowhost het BBC-programma waarin filmsterren, muzikanten en comedians samen zorgen voor onvergetelijke televisie. Toch was er volgens Graham één avond die hij liever vergeet.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Daar stond hij. Pal voor ons’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor nu haar collega op staande voet is ontslagen?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise