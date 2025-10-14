Alec en Stephen Baldwin betrokken bij auto-ongeluk

Het was even flink schrikken voor de Baldwin-broers! Alec (67) en Stephen (59) raakten maandag betrokken bij een auto-ongeluk in The Hamptons, net buiten New York, toen hun voertuig tegen een boom botste. Gelukkig raakten de acteurs niet ernstig gewond en konden ze op eigen kracht uit de auto stappen. Dat meldt ‘People’.

Vrachtwagen zo groot als een walvis

Alec zat achter het stuur van het voertuig, een Range Rover van zijn vrouw Hilaria, toen het misging. Dit gebeurde kort nadat de broers een bezoek hadden gebracht aan het Hamptons International Film Festival. In een video op Instagram laat Alec weten dat het goed met hem gaat. “Een man sneed me de weg af met zijn vrachtwagen. Een enorme vuilniswagen, zo groot als een walvis. Om hem te ontwijken, reed ik tegen een dikke boom,” vertelt hij met een paar zichtbare schrammen op zijn gezicht.

De acteur bedankt in het filmpje de politie en feliciteert het festivalteam. “Ik wil iedereen van het filmfestival feliciteren en de politie bedanken dat ze er waren. Ik heb de auto van mijn vrouw verpletterd, daar voel ik me erg slecht over, maar ik ben oké en mijn broer is ook oké,” besluit Alec nuchter.

