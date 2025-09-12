Temptation Island-Evie en Mike verloven zich op plek waar het ooit begon: ‘Volmondig ja!’

Weddingbells! Laat de klokken maar luiden, want Temptation Island-sterren Mike en Evie zijn verloofd. Op Instagram delen ze een video van het magische moment. Weekend sprak ‘kleine Mike’ uitgebreid over zijn aanzoek.

Het avontuur van Evie en Mike begon in 2020, toen ze meededen als singles in Temptation Island: Love or Leave. “Precies vijf jaar geleden zaten we op een boot, Denise!”, roept Mike enthousiast. De vonk sloeg over toen de vrijgezellen zich moesten voorstellen aan de koppels van dat seizoen, in het zonovergoten Puglia, Italië. “Daar onderaan de trap zag ik Evie voor het eerst.”

Evie en Mike herbeleven eerste ontmoeting

Na de afleveringen vonden ze toch de liefde. Bij elkaar dus. Vervolgens deden ze in 2023 mee als koppel, dit keer in Mexico, waar hun relatie flink op de proef werd gesteld. De twee kwamen er sterker uit en zijn inmiddels al vijf jaar stapelgek op elkaar. Fast forward… of eigenlijk: terug naar Puglia! Daar had Mike een grote verrassing voor Evie.

Toen hij destijds Evie voor het eerst zag, stond hij naast Ricky, die ook als vrijgezel meedeed in 2020. Om die hele herinnering her te beleven heeft Mike Ricky over laten vliegen. “Hij is een dag eerder gekomen om alles te regelen en alles klaar te zetten,” vertelt Mike “Het is zo bizar, zoveel emotie. Ik vind het zo bijzonder om hier weer te zijn!” En precies op diezelfde plek, met uitzicht op het water, ging Mike donderdagavond op één knie.

Geen kleine bruiloft

Wat was het antwoord op de grote vraag? “Volmondig JA!”, zegt Evie stralend. “Ik leef echt in een droom.” Het koppel heeft besloten volgend jaar in het huwelijksbootje te stappen, al is de exacte datum nog niet bekend. Wel staat vast dat het geen kleine bruiloft wordt. “We houden het groot,” grapt Mike. “We zijn nu aan het kijken wie we allemaal gaan uitnodigen.” “Het moet dicht bij ons gevoel blijven,” voegt Evie toe.

