Jutta Leerdam ontroerd: Jake Paul laat ouders overvliegen

‘Het moment waarop je net ten huwelijk bent gevraagd en je verloofde je verrast door je ouders te laten overvliegen’, valt in de video te lezen. De beelden tonen hoe een verraste Jutta haar ouders gillend op het strand omhelst. ‘Ik ben nog nooit zo verrast,’ schrijft ze erbij. ‘Vorig jaar was ik zo bang dat mijn moeder hier niet kon zijn voor de volgende stappen in mijn leven, dus ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit met hen samen mag vieren. Zo dankbaar.’

Jutta Leerdam (26) zit momenteel op een roze wolk. Na het nieuws over haar verloving met Jake Paul (28) heeft de Amerikaanse bokser haar ouders, Ruud en Monique, laten overvliegen om samen het gelukkige moment te vieren. Op Instagram deelt de schaatsster een ontroerend filmpje waarop ze haar ouders in de armen valt.

