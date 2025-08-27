Zien: Kelly Piquet geeft inkijkje in gezinsvakantie met Max Verstappen

Tekst: Denise Delgado

Met de zomer voorbij en de Nederlandse Grand Prix in aantocht, blikt Kelly Piquet (36) op Instagram terug op zonnige dagen vol strand, reizen en quality time met Max Verstappen (27) en haar gezin.

Hand in hand

Op Instagram deelt Kelly een reeks zomerse kiekjes met haar gezin. Zo deelt ze onder meer een foto waarop Max hand in hand loopt met haar dochter Penelope, maar ook beelden van mooie zonsondergangen. Kelly stond daarnaast stil bij de veertigste verjaardag van haar broer Nelson Piquet Jr.

Zomerstop

Aan het begin van de zomerstop bracht Max tijd door met zijn gezin, vrienden en (schoon)familie in Portugal. Daarna volgde een trip naar Sardinië met Kelly, Penelope en baby Lily. Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer van start met de Dutch Grand Prix, waarmee de vakantie voor Max ten einde komt.

Ook Max deelde eerder al wat vakantieshots: samen met Lily op zijn boot of lachend op de waterscooter met Kelly en Penelope.

Op 2 mei maakten Max en Kelly de geboorte van Lily bekend met een liefdevolle boodschap: ‘Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent ons grootste geschenk.’

BEELD: INSTAGRAM: @KELLYPIQUET/@MAXVERSTAPPEN1