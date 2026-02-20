Milan Cortina Olympics Speedskating Jutta Leerdam

Jutta Leerdam rekent af met eyeliner-kritiek: 'Uiterlijk definieert je niet'

Tekst: Denise Delgado

20/02/2026

Jutta Leerdam (27) blikt op Instagram terug op de Olympische Winterspelen met een beeld dat meteen binnenkomt: de schaatsster met uitgelopen eyeliner, ontstaan door tranen van geluk na haar gouden race op de 1000 meter. Precies die make-uplook waar ze jarenlang commentaar op kreeg, staat nu voor haar overwinning.

‘Je hoeft niet minder jezelf te worden’

Bij de foto schrijft Jutta dat dit moment voor haar bewijst dat eigenheid en prestaties prima samengaan. ‘Dat je uiterlijk je niet definieert als persoon of als atleet.’ Als je hard werkt en vastberaden blijft, kan alles samenkomen, is haar boodschap.

Make-up als zelfvertrouwen

De winged eyeliner heeft voor haar extra betekenis. Ze noemt het ironisch dat ze er haar hele carrière om bekritiseerd werd, terwijl het haar juist zelfvertrouwen gaf en haar ‘vrouwelijk en krachtig’ liet voelen.

Jutta schrijft dat alle druk, oordelen en jarenlange inzet in dat ene moment samenkwamen. Tegelijk zegt ze dat ze niemand iets hoefde te bewijzen.  ‘Ik deed dit voor mezelf, mijn jongere zelf, mijn familie en voor alle vrouwen die niet in een hokje willen worden gestopt en gewoon hun authentieke zelf willen zijn.’ 

