Hierom draagt Karen Damen van K3 een pruik tijdens de reünieconcerten

Tekst: Denise Delgado

Na jaren staan Karen, Kristel en Kathleen opnieuw samen op het podium. ‘K3 Originals – Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen’ biedt een unieke blik achter de schermen van hun langverwachte reünie en laat zien hoe het iconische trio toeleeft naar hun eerste show. In de documentaire onthult Karen Damen (50) ook waarom ze tijdens de concerten een pruik draagt.

“Het was heel moeilijk om een gulden middenweg te vinden tussen hoe we vroeger waren en nu,” vertelt Karen. Fans kennen het trio altijd als ‘een blonde, een zwarte en een rosse’, en Karen vond het vreemd om nu met haar eigen blonde haar op het podium te staan. Haar haren rood verven zag ze niet zitten: “Dat is gewoon zo slecht voor je haar. Het is al kapot genoeg.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Originele K3 probeert extra shows te plannen

Ook de andere K3-dames pasten zich aan: Kathleen besloot weer staarten te dragen om terug te keren naar haar iconische look. “Ik voel mij zo K3,” zegt ze. Voor de dames is het een bijzondere hereniging met hun publiek, met inmiddels 45 shows gepland in België en Nederland.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @K3ORIGINALS