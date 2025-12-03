Vier Handen Op Een Buik Nomi

Zwangere Nomi op straat gezet door moeder in Vier Handen Op Eén Buik

Tekst: Denise Delgado

03/12/2025

In de tweede aflevering van ‘Vier Handen Op Eén Buik’ slaat het geluk van Nomi (19) en haar verloofde Twum (22) razendsnel om. Wat begint als een sprookje, een huwelijksaanzoek, geregeld met hulp van Nomi’s moeder Anna, eindigt in pure chaos.

Aanvankelijk leek alles de goede kant op te gaan. Ondanks hun moeilijke verleden mocht Nomi, 38 weken zwanger, bij haar moeder blijven tot na de bevalling. Ze had haar nestje opgebouwd, babyspullen klaargezet en alle zorg geregeld.

Woordenwisseling

Maar na een woordenwisseling barstte de bom. Anna zette het stel halsoverkop op straat. Coach Channah Koerten kreeg een alarmerend bericht: Nomi en Twum moesten vertrekken en Nomi raakte volledig in paniek. “Ze is samen met Twum het huis uitgezet door haar moeder. Zij kon het toch niet aan dat Nomi daar in huis zat na een woordenwisseling.”

Race tegen de klok

Channah schiet meteen te hulp en regelt een plek in de maatschappelijke opvang. De box gaat uit elkaar, dozen worden ingepakt en de babykamer, pas nog liefdevol ingericht, wordt in rap tempo leeggehaald.

Ondertussen probeert Nomi, gebroken en opgejaagd door paniek, overeind te blijven. Ook heeft Twum de box weer in elkaar gezet. “En ik lig hier gewoon”, vertelt ze aangeslagen.

De bevalling lijkt nabij en hoe het verdergaat, is te zien in de volgende aflevering van Vier Handen Op Eén Buik, dinsdag om 20.25 uur op NPO 3.

BEELD: Screenshot BNN VARA

