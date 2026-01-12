Zonder baton, met gevoel: Annick Boer groeit door in Maestro

Tekst: Evelien Berkemeijer

Annick Boer is bezig aan een opvallende opmars in Maestro en zet in aflevering vier opnieuw een stap omhoog. Waar ze vorige week al deelde in de eerste plek met Jamai Loman, moet ze nu met muziek uit The Godfather laten zien dat de stijgende lijn geen toeval is. In de filmmuziek-aflevering, een vaste waarde sinds 2012, komen ook klassiekers uit The Lord of the Rings, Schindler’s List en Star Wars voorbij, met La La Land als nieuwkomer.

De keuze voor The Godfather pakt voor Annick Boer ‘geweldig’ uit. Ze noemt het stuk Love Theme mooi en ervaart dat ze meer dan anders een verhaal moet vertellen. Het is haar moeilijkste opdracht in Maestro tot nu toe en juist de kwetsbaarheid maakt het spannend.

Annicks aanpak bij Love Theme

Annick is onder de indruk van Love Theme en benadert het als een vertelling waarin emotie centraal staat. De kwetsbaarheid noemt ze een uitdaging om dramatisch te dirigeren. Dat ze actrice is, helpt niet per se, zegt ze: ‘Je bent bij Maestro gewoon jezelf, dus dat vind ik wel spannend.’ Toch blijft ze trouw aan haar gevoel en kiest ze voor helder aanwijzen en ademen met het orkest.

Dirigeren zonder baton

Net als Jamai vorige week dirigeert Annick nu zonder baton: ‘Die stok zit soms eerder in de weg misschien.’ Het past bij de intieme sfeer van het stuk. De keuze blijkt tijdens het optreden vooral functioneel: ze geeft glashelder, doch vriendelijk, aan wie aan de beurt is om te spelen en opent haar hand om het stuk te laten stromen.

Juryreacties en beoordeling

Tijdens het optreden fluistert Dominic Seldis al tegen Isabelle van Keulen dat het mooi gedirigeerd is. Na afloop noemt Isabelle het ‘ongelooflijk overtuigend’ en prijst Ed Spajaard hoe sierlijk Annick was. Hij is gelukkig met wat ze liet zien en horen. Dominic nuanceert dat het niet perfect was, door het einde. Eerder gaf Annick al aan dat slot niet te snappen en een moment waarop de cello’s ‘haar billen zagen’ terwijl zij moesten spelen, zorgde voor een kleine imperfectie, aldus Dominic. Desondanks is het eindoordeel overtuigend: Annick krijgt drie negens.

FOTO: ELVIN BOER