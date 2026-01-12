Jamai ontroert enorm met gevoelig stuk uit Schindler’s List

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de vierde aflevering van Maestro weet Jamai het publiek en het orkest bijzonder te raken met Schindler’s List. Zijn uitvoering wordt een emotioneel hoogtepunt van de avond.

Sinds het allereerste seizoen van Maestro uit 2012 dirigeren de kandidaten filmmuziek. Deze keer staan iconische werken uit The Lord of the Rings, The Godfather, Schindler’s List en Star Wars centraal. Nieuw dit seizoen is musicalfilm La La Land. Maar voor Jamai dus: Schindler’s List.

Persoonlijke band en technische uitdaging

Voor Jamai is de film een gelukskeuze: hij moest deze van jongs af aan kijken en later werd het een traditie. De melodie lijkt eenvoudig, maar het delicaat begeleiden en de juiste sfeer scheppen is een uitdaging. Zijn persoonlijke werkpunt deze week: opener dirigeren, met de ellebogen voor de buik. Lastig, geeft hij aan.

Tekst gaat verder onder optreden.

Jamai met baton aan het roer in Maestro

In tegenstelling tot vorige week dirigeert Jamai dit stuk met baton. Daarmee wil hij het orkest leiden zodat hij zijn hand vrijhoudt voor de solist. Het werkt: na afloop volgt een staande ovatie, meerdere bravo’s vanuit het orkest en een zichtbaar voldaan gevoel bij Jamai. Hij moest vechten tegen de emoties, die harder aankwamen omdat hij er middenin stond.

Jury diep geraakt

Ed Spanjaard noemt de balans prachtig en ziet de ernst en liefdevolle aandacht waarmee Jamai de sfeer van het stuk benadert. Het geven van ruimte en het opvangen deed hij voortreffelijk, aldus Ed. Ook Dominic Seldis ziet hoe Jamai de musici in staat stelt op hun best te spelen. Wanneer hij begint over de huidige wereld, worden de emoties hem even te veel: ‘Jij zei met muziek meer dan duizend politici kunnen zeggen. Daar draait het om in muziek.’ Afsluitend concludeert hij nooit zoiets goeds te hebben gezin in Maestro en bedankt hij Jamai. Isabelle van Keulen opent haar reactie met ‘Hemeltjelief’ en heeft tot slot nog één woord: ‘Subliem’.

De avond eindigt triomfantelijk voor Jamai: drie tienen voor het dirigeren, de maximale score.

FOTO: ELVIN BOER