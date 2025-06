Trailer laatste seizoen Squid Game belooft zenuwslopende ontknoping

Sinds de release in 2021 groeide de serie uit tot een van de best bekeken series op Netflix. De langverwachte seizoensfinale verschijnt op 27 juni.

Net als in het eerste seizoen volgt het verhaal opnieuw Gi-hun, die zich wederom in een levensgevaarlijk spel stort waarbij een enorme geldprijs op het spel staat.

Uit andere media

Een keer met make-up in slaap vallen is heus geen ramp; we zijn allemaal weleens moe of vergeetachtig. Maar als het vaker gebeurt, kan je huid daar overduidelijk op reageren.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise