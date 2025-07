Tineke Schouten gaat het klooster in

Vooruitkijken: eerste spannende beelden van Echte Jongens op Safari

In het nieuwe realityprogramma ‘Echte Jongens op Safari’ gaan twaalf bekende Nederlandse (reality)sterren, onder leiding van Geraldine Kemper (35), de strijd met elkaar aan in de wildernis. In de jungle van Kenia gaan de jongens met elkaar strijden in ‘keiharde’ opdrachten met onverwachte twists om te bewijzen wie de koning van de safari is. Brace,…