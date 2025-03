Tineke Schouten gaat nieuw theaterprogramma maken

Tekst: Nicky Molendijk

Tineke Schouten doet maandag in het tv-programma Goedemorgen Nederland een bijzondere onthulling. De cabaretier gaat namelijk een nieuw theaterprogramma maken.

Momenteel is Schouten tot half juni nog bezig met haar huidige tour. “En daarna ga ik weer een nieuwe schrijven”, vertelde de 70-jarige cabaretier in het programma. “Toch maar weer. Wat moet ik thuis doen? En het optreden is goed te doen: drie, vier shows per week. Over acht maanden speel ik zo’n honderd voorstellingen”, legt ze uit.

In september 2023 is Tineke haar man Hans Brunyanszki verloren, met wie zij 44 jaar getrouwd was. In haar huidige voorstelling De Schouten schoenen aan reflecteert ze op het verlies van haar man. De show is overal uitverkocht.