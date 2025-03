Tom Waes in tranen op televisie na auto-ongeluk

Tekst: Nicky Molendijk

Tom Waes is voor het eerst weer op televisie verschenen. De acteur heeft eind november een zwaar auto-ongeluk gehad en was daarom een tijdje niet op de buis te zien. Waes vertelt in het VRT-wielerprogramma Vive le vélo, leve de Ronde! dat het naar omstandigheden goed met hem ging.

De acteur is zichtbaar geëmotioneerd. “”Ik had redelijk zware hoofdwonden, ribben gebroken, heup gebroken… ja, dat is volledig m’n eigen schuld natuurlijk. Maar daar kom ik wel langzaam door”, vertelt hij. Tom geeft aan dat hij drie keer per week naar de fysio gaat.

Toch geeft Waes aan dat het fysieke gedeelte het ‘minst erge’ is. “Fysiek, dat heb ik al een paar keer meegemaakt, dat kom je wel door. Dat is hard werken. Maar mentaal, dat is een ander verhaal”, legt hij uit. “Er is een schuldgevoel tegenover mijn kinderen, mijn vriendin, mijn ouders.”

De acteur botste in november op een pijlwagen toen hij dronken achter het stuur zat. Tijdens het ongeluk had hij 2,44 promille alcohol in zijn bloed. Hier schrok Waes zelf ook van. “Achteraf besef je pas hoeveel dat is eigenlijk. Het is goed dat dat ook een keer benoemd wordt, want je bent er heel snel.”

Tom heeft zijn lesje wel geleerd en belooft nu “nooit meer een druppel” te drinken als hij nog moet rijden. “Ik zeg heel vaak dat ik mijn straf al heb gehad, al moet ik mijn straf nog krijgen. Maar ik bedoel: ik ben na anderhalve dag uit een coma ontwaakt en als je vriendin en je kinderen huilend aan je bed staan, uren gedacht dat je het niet ging overleven en daarna niet weten hoe je het zou overleven omdat je zware hoofdwonden hebt, dat was wel iets ja.”