Simon Cowell over zijn harde commentaar in talentenjachten: ‘Ik was een lul’

Tekst: Denise Delgado

Simon Cowell (66) geeft toe dat hij in talentenjachten als ‘American Idol’ regelmatig over de schreef ging. In een gesprek met ‘The New York Times’ zegt de voormalig ‘harde jurylid’ dat hij spijt heeft van de manier waarop hij kandidaten behandelde.

Te ver gegaan

“Ik ben in de loop der tijd veranderd. Ik realiseerde me dat ik waarschijnlijk te ver ben gegaan,” vertelt Simon. Zijn beruchte snauw kwam volgens hem vooral door lange, saaie auditiedagen waarin de irritatie opliep. “Ik raakte er gefrustreerd van. En natuurlijk, van honderd aardige opmerkingen, welke gaan ze gebruiken? Ze gebruiken altijd de momenten waarop ik in een slechte bui ben. Dat begreep ik. Wat kan ik zeggen? Het spijt me.”

Wanneer de interviewer doorvraagt wáárvoor hij precies zijn excuses aanbiedt, is Simon opvallend eerlijk: “Nou, gewoon voor het feit dat ik een lul was.”

Keiharde opmerkingen maakten de shows populair

Hoewel hij erkent dat zijn gedrag zorgde voor onvergetelijke televisie kijkt hij er zelf liever niet naar terug. Ook online gaan compilaties van zijn keiharde opmerkingen nog steeds viral “Ik ben er niet trots op, laten we het zo zeggen. Ik kijk nooit naar die clips online, dus als ik erover hoor, denk ik: oh God. Maar aan de andere kant, het positieve is dat het de shows wereldwijd echt populair heeft gemaakt.

BEELD: GETTY IMAGES