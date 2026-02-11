Met René Karst in de eerste aflevering: dit is De Slimste Mens 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

KRO-NCRV heeft de kandidaten én de Open Deur-gezichten voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens wereldkundig gemaakt. Daar zit ook René Karst bij.

Vanaf 23 februari gaat het 27e seizoen van De Slimste Mens van start met een opvallende mix van BN’ers. De eerste aflevering is meteen beladen, omdat René Karst kort voor zijn onverwachtse overlijden aan de opnames meedeed en in die uitzending te zien zal zijn. De zanger, bekend van Liever te dik in de kist en Atje voor de sfeer, deelt de speelvloer met onderhandelingsdeskundige Maarten van Rossum en influencer Roxanne Kwant.

Start met René, Maarten en Roxanne

In de openingsronde zien we René naast Maarten, niet te verwarren met oud-jurylid Maarten van Rossem, die als diplomaat werkte in Brussel, Washington D.C. en Afghanistan en later minister-president Mark Rutte adviseerde. Roxanne brengt het perspectief van de online generatie mee en vormt met de zanger en de onderhandelaar een scherp contrasterend trio dat het seizoen meteen kleur geeft.

Het speelveld erachter: makers, denkers en doeners

Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout, presentator Maaike Schoon, zanger Chris Bauer, strafrechtadvocaat Veerle Hammerstein, oud-presentator Maya Eksteen, journalist en schrijver Simon van Teutem, scheidsrechter en Officier van Justitie Shona Shukrula, presentator Frank van Leeuwen, actrice Nazmiye Oral, cabarettalent Bibi Roos, rapper Brunzyn, Olympisch turner Casimir Schmidt, acteur Daniël Cornelissen, actrice Delilah Warcup-Van Eyck, durfinvesteerder Eva de Mol, online verslaggever Julien Kooij, comedian Martijn Crins, acteur Huub Smit, schrijver Jan van Tienen, antiquair Roeland Kramer, actrice Noël van Kleef, presentator Nordin Ghouddani, burgemeester Paul Depla, rapper Jantje, regisseur en aardwetenschapper Safi Graauw, comedian Samir Fighil, verslaggever Sarah Bakker, beeldend kunstenaar en illustrator Sioe Jeng Tsao, actrice en verslaggever Stephanie van Eer en veganistische influencer Wouter Waayer maken het deelnemersveld compleet.

Open Deur-ronde met vertrouwde en nieuwe vraagstellers

De Open Deur-ronde krijgt dit seizoen vragen van een rij bekende namen. Radioduo Mattie Valk en Marieke Elsinga en het podcastduo Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck nemen plaats, zangeres Froukje en politica Sylvana Simons schuiven aan, en ook presentator Anniko van Santen, auteur Susan Smit en oud-winnaar Brankele Frank doen mee. Actrice Jelka van Houten, presentator Edson da Graça en podcastmaker Bram Douwes stellen eveneens vragen, waarna zanger Yves Berendse, cabaretier Bert Visscher en radiopresentator en voice-over Jeroen Kijk in de Vegte het rijtje afronden.

Foto: Annemieke van der Togt