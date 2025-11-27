Overleden zanger René Karst nog te zien in nieuw seizoen De Slimste Mens

Tekst: Denise Delgado

René Karst zal komend voorjaar alsnog op televisie te zien zijn in de nieuwe reeks van ‘De Slimste Mens’. Dat bevestigt een woordvoerder van KRO-NCRV aan het ANP. De geliefde volkszanger, die vorige week op 59-jarige leeftijd overleed, nam eerder deel aan de opnames.

Eerste aflevering

“Het klopt dat René Karst heeft meegedaan en te zien is in de eerste aflevering van het komende seizoen van De slimste mens“, laat de omroep weten. “Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd en leven met hen mee.”

Wanneer het populaire quizprogramma precies terugkeert op televisie, is nog niet bekend. Ook de overige deelnemers worden later onthuld.

Woensdag namen familie, vrienden en talloze fans afscheid van de zanger. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP